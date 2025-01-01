Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: HoT Die größte Schnitzelfabrik

Kabel Eins
Thema u. a.: HoT Die größte Schnitzelfabrik

Thema u. a.: HoT Die größte SchnitzelfabrikJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: HoT Die größte Schnitzelfabrik

43 Min.Ab 12

Das Schnitzel ist das Lieblingsessen der Deutschen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass in Deutschland eine der größten Schweineschnitzelfabriken der Welt steht. "Abenteuer Leben"-Koch Dirk Hoffmann will wissen, wie das funktioniert. Bis zu 600.000 Schnitzel laufen in dem Werk in Nordrhein Westfahlen nämlich täglich vom Band. Aber ist das bei Veggietrends und Klimawandel überhaupt noch zeitgemäß? Und: Gondelrecycling: Seilbahnkabine für zuhause

Alle verfügbaren Folgen