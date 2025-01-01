Abenteuer Leben täglich
Abenteuer Leben täglich
"Abenteuer Leben täglich" liefert von Montag bis Freitag eine Stunde lang Wissen, Service und Information mit Aha-Effekt. Von kulinarischen Küchen-Expeditionen und -Experimenten über spektakuläre DIY-Highlights und faszinierende Technik-Gadgets bis hin zu Mythen und Phänomenen des Alltags und der Frage, was wirklich dahinter steckt - unterhaltsam, lebensnah und verständlich.
Abenteuer Leben täglich: Entdecke die ganzen Folgen in der Mediathek auf Joyn
Abenteuer Leben täglich ist deine regelmäßige Dosis Alltags-Aha. Montags bis freitags ab 16:55 Uhr liefert dir die Sendung bei Kabel Eins dein tägliches Wissens-Update. Und dafür bist du nicht einmal auf die TV-Ausstrahlung angewiesen. Denn auf Joyn kannst du alle Episoden jederzeit und überall kostenlos streamen. Dort findest du spannende Reportagen, praktische Lifehacks und bekommst Einblicke in kuriose Alltagswelten.
Abenteuer Leben täglich: Du hast die Wiederholung verpasst?
Falls du die Fernseh-Ausstrahlung und auch die Wiederholung verpasst hast, wirst du ebenfalls auf Joyn fündig. In der Mediathek findest du alle Sendungen gebündelt - inklusive Highlight-Clips und exklusivem Bonusmaterial. Wenn du eine vergangene Folge suchst, stolperst du so vielleicht auch über ein Thema, das dich schon lange interessiert. Oder du lässt dich von einem der vielen Rezepte für das nächste Abendessen inspirieren.
Sie führen durchs Abenteuer: Die Moderator:innen im Überblick
Madita van Hülsen ist das Gesicht der Sendung. Sie moderiert zusammen mit ihrem Kollegen Tommy Scheel. Mit viel Witz und Charme bereiten sie Themen aus den Bereichen Wissen, Service und Information unterhaltsam auf.
Kostenlos streamen - darum geht’s in Abenteuer Leben täglich
Die Wissens-Sendung nimmt dich mit auf eine unterhaltsame Reise durch den Alltag. Ob clevere Haushaltstricks, Technik-Tests, Food-Experimente oder verrückte Selbstversuche: Abenteuer Leben täglich vermittelt Wissen unterhaltsam – ist spannend, nützlich, nah dran. Ideal für alle, die mehr über die Welt um sich herum erfahren wollen.
Du liebst es zu tüfteln, zu bauen oder eigene Projekte umzusetzen? Dann bekommst du in der Sendung regelmäßig Tipps und Tricks fürs Heimwerken. Du kochst und grillst gern? Abenteuer Leben täglich präsentiert dir Inspirationen für deine Küche - raffinierte Rezepte inklusive. Und auch für deinen nächsten Urlaub kannst du dir in der Sendung Anregungen holen: mit Hoteltests, Reise-Reportagen oder Camping-Tipps.
Die Abenteuer Leben täglich-Küche: Die Köche und Köchinnen der Sendung
Das Thema Essen und Trinken spielt bei Abenteuer Leben täglich eine Hauptrolle. Schließlich begleitet es dein Leben jeden Tag. In der Wissens-Sendung bekommst du zahlreiche Anregungen zum Thema. Mal testen die Köch:innen Food-Trends, mal suchen sie den weltbesten Döner, mal geben sie Tipps, wie du beim Kochen Geld sparen kannst.
In der Sendung inspirieren dich erfahrene Köch:innen und verraten Tricks, wie Rezepte an Herd und Grill garantiert gelingen. Du siehst, was in der Küche alles möglich ist.
Mit dabei: Dirk Hoffmann und Achim Müller, die regelmäßig Rezepte aus dem Internet auf Herz und Nieren prüfen. Auch Felicitas Then, Christian Henze, Lucki Maurer und Jonas Eberwein bringen kulinarisches Know-how und Kreativität auf den Bildschirm - und machen Lust aufs Nachkochen.
In der Mediathek auf Joyn findest du die besten Rezepte als Clips - kompakt, kostenlos und nur einen Klick entfernt.