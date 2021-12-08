Thema u. a.: Iss die Plage - "Berliner Hummer"Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.12.2021: Thema u. a.: Iss die Plage - "Berliner Hummer"
42 Min.Folge vom 08.12.2021Ab 12
Berlin ist das Opfer einer Krebs-Invasion: Rote amerikanische Sumpfkrebse haben sich in den Gewässern der Stadt massiv ausgebreitet. Doch jetzt haben die Berliner eine ganz spezielle Lösung für die rote Umweltbedrohung gefunden, denn sie essen die Plage einfach auf. Doch wie schmeckt der rote Sumpfkrebs eigentlich?