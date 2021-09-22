Thema u. a.: Hier speist die PolitikJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.09.2021: Thema u. a.: Hier speist die Politik
43 Min.Folge vom 22.09.2021Ab 12
Helmut Kohl aß am liebsten Saumagen, Gerhard Schröder liebt noch immer Currywurst und Angela Merkel schlemmt gern Kartoffelsuppe: Gerade im Wahlkampf betonen Politiker gern, wie bodenständig ihre kulinarischen Vorlieben sind. Als Leibspeise nennen sie meist die Hausmannskost ihrer Herkunftsregion. Aber stimmt das wirklich? Reporter Alex begibt sich im Berliner Regierungsviertel auf Spurensuche und findet heraus, wo deutsche Politiker am liebsten speisen.