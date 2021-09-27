Thema u. a.: Hot im Pott - US-Klassiker - Ruhrpott StyleJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.09.2021: Thema u. a.: Hot im Pott - US-Klassiker - Ruhrpott Style
42 Min.Folge vom 27.09.2021Ab 12
Heute beweist Ruhrpottgriller David erneut, dass nicht nur die Amerikaner Burger und Co. zuzubereiten wissen: Diesmal stehen auf dem Plan des Foodexperten drei BBQ-Schwergewichte, die in Amerika voll im Trend liegen: Pulled Pork Spaghetti, Beef Ribs und Alabama Chicken. Und: Tapezieren - aber richtig / GoG Schokokuchen mit Sauerkraut