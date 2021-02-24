Grill-Trend aus dem Ruhrpott: Burger vom Zwergzebu-RindJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.02.2021: Grill-Trend aus dem Ruhrpott: Burger vom Zwergzebu-Rind
43 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 12
Food-Experte und Grill-Influencer David Nöcker reist ins Sauerland. Hier züchtet Assimina Christopoulou auf einer abgelegenen Farm eine seltene Rinderrasse aus Sri Lanka: die Zwergzebus. Das Fleisch ist fein, dunkel, sehr feinfaserig und gilt als eine erlesene Delikatesse. Wie schmeckt David der teuerste Schinken der Welt und der Zwergzeburind-Burger? Und: Sidycheck Instagram Donut