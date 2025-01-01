Thema u. a.: Blue Mountain - der beste Kaffee der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Blue Mountain - der beste Kaffee der Welt
42 Min.Ab 12
Mild im Geschmack - gepaart mit einer fruchtig, nussigen Süße: Der "Jamaica Blue Mountain" gilt unter Kennern als der beste Kaffee der Welt. Doch was macht ihn so besonders und mit rund 40 Euro pro 250 Gramm so teuer? "Abenteuer Leben"- Chefkoch und Kaffeejunkie Dirk Hoffmann wollen das herausfinden und begeben sich dazu gemeinsam auf eine beschwerliche Reise in die Berge Jamaikas.