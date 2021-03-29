Frischer Wind an der Food-Front: Das Tornado-OmeletteJetzt kostenlos streamen
Folge vom 29.03.2021: Frischer Wind an der Food-Front: Das Tornado-Omelette
Reporterin Julia deckt das Geheimnis des Tornado-Omelettes auf: Der virale Superhit aus dem Netz kommt aus Asien und ist dort ein beliebtes Streetfood. Spitzenköchin Lilly Schuhmann verrät, wie die Eierspeise auch zuhause gelingt. Und: Urlaub für den Gaumen: Österreich - Essen wie zu Sissis Zeiten