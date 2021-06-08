Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Binge Cooking: So schlemmen Serienjunkies

Kabel EinsFolge vom 08.06.2021
Binge Cooking: So schlemmen Serienjunkies

Binge Cooking: So schlemmen SerienjunkiesJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.06.2021: Binge Cooking: So schlemmen Serienjunkies

42 Min.Folge vom 08.06.2021Ab 12

Liebe geht durch den Magen - und deshalb wird auch in zahlreichen TV-Serien gern geschlemmt. "Abenteuer Leben"-Köchin Felicitas Then nimmt die Fernseh-Rezepte einmal genauer unter die Lupe und stellt ein Drei-Gänge-Menü à la "Friends", "Modern Family" und "Orange is the new black" zusammen. Wie schneiden die Gerichte geschmacklich ab? Und sind sie tatsächlich so einfach nachzukochen? Und: 5-Minuten Hacks Echtzeit: Wurst Sushi / DIY Wonderwall

Alle verfügbaren Folgen