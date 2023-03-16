Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein falscher Baron betreibt dreiste Abzocke mit Orientteppichen

Kabel EinsFolge vom 16.03.2023
89 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12

Ein Zuschauer bittet Peter Giesel um Hilfe: Ein angeblicher Baron mit seriösem Internetauftritt betreibt dreiste Abzocke mit Orientteppichen. Er belügt unwissende Menschen, die ihre Teppiche verkaufen möchten und verspricht ihnen viele Zehntausende Euro Gewinn, wenn sie ihn bei ihm zunächst reparieren lassen. Die Reparaturkosten sind vorher zu bezahlen. Einer Zuschauerin zockt er so 20.000€ ab! Und: Pfusch am Bau: Nach schlechter Arbeit und aufgebrauchtem Kredit verschwindet der Handwerker.

