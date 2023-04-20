Perfider Samenspende-Betrug: Dieser Mann schreckt vor nichts zurück!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 20.04.2023: Perfider Samenspende-Betrug: Dieser Mann schreckt vor nichts zurück!
91 Min.Folge vom 20.04.2023Ab 12
Achtung Abzocke - heute besonders perfide: Ein privater Samenspender ist krank und nutzt den Kinderwunsch unschuldiger Frauen aus, um etwas Geld zu bekommen. Dieser unglaubliche Betrug ist nicht nur moralisch extrem verwerflich, sondern birgt auch enorme Gefahren für die Frauen und Paare, die auf ihn reinfallen. Peter Giesel stellt den Betrüger nach zwei Jahren erneut zur Rede.