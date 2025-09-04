Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 04.09.2025
88 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 6

Vietnam, Thailand, Kambodscha - Südostasien ist ein Touristenmagnet und damit auch Paradies für Abzocker. Peter Giesel kämpft bei Angkor Wat mit Touristenhorden und zeigt, wie Kinder als Werkzeug dreister Touristenfängerinnen missbraucht werden.

