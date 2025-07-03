Lebensgefährliche Bootsüberfahrten auf Mauritius und bunte Abzocken in KeniaJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 03.07.2025: Lebensgefährliche Bootsüberfahrten auf Mauritius und bunte Abzocken in Kenia
Folge vom 03.07.2025
Peter Giesel ist entsetzt, vor seinen Augen kentert ein Beiboot auf einer Inseltour bei Mauritius, besetzt mit Familien und Nichtschwimmern. Diese sowie weitere unschöne Touristenfallen und Abzocken in den Reiseparadiesen Mauritius und Kenia.