Folge vom 10.07.2025: Abzocken bringen in Südkoreas Hauptstadt Seoul die Kreditkarte zum Glühen
88 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 6
Südkorea boomt: K-Pop, Kosmetik, Kulinarik - und dazwischen Millionen Touristen auf der Suche nach echtem Asiengefühl. Doch zwischen Streetfood, Souvenir und Sightseeing lauern Abzocken, die selbst erfahrene Reisende überraschen. In dieser Folge reist Peter Giesel durch die Megametropole Seoul - und deckt auf, wie kreativ, geschickt und manchmal gnadenlos hier kassiert wird.