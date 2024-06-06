Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.06.2024
89 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 6

Bei der Inseltour über die Trauminsel Oahu in Hawaii mit Surfspots und Ananas-Plantage gerät Peter Giesel an einen Anbieter, der seine Gäste möglichst schnell an den Highlights vorbei schleußt, um sie dann in Touri-Shops abzuliefern. Auch im Grand Canyon erlebt Peter ähnliche Abzocken.

