Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 22.06.2023: In Argentinien deckt Peter Giesel korrupte Polizisten auf!
91 Min.Folge vom 22.06.2023Ab 12
So schön es im Urlaub auch sein mag, manchmal entpuppt er sich als wahrer Albtraum. Dafür sorgen dreiste Betrüger mit Maschen, die armen Touristen das Geld nur so aus den Taschen ziehen. Peter Giesel entdeckt in Südamerika mehrere solcher Fallen und schafft es sogar korrupte Polizisten zu entlarven - und damit ins argentinische Fernsehen.