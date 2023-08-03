Der indische Subkontinent: Indien und Sri LankaJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 03.08.2023: Der indische Subkontinent: Indien und Sri Lanka
87 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 12
Dieses Mal reisen Peter Giesel und sein Team nach Indien und Sri Lanka. Er besucht unter anderem das Weltwunder Taj Mahal, doch an jeder Ecke lauern Abzocker, die es auf den Geldbeutel der Touristen abgesehen haben. Der Betrugsexperte findet die Fallen und konfrontiert die Schuldigen damit.