Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Ungewöhnliches LKW-Gespann - Polizei Lüneburg
59 Min.Ab 12
Rolf Dieter und Alexander von der Polizei Lüneburg führen eine Großkontrolle an der A7 bei Soltau durch. Sofort fällt ihnen eine polnische Sattelzugmaschine mit einem deutschen Containerauflieger auf. Und: Im bayerischen Neustadt werden die Notfallsanitäter Patrick Flory und Marc Höfler zu einem Notfall gerufen. Ein junger Mann hat einen anhaltenden Krampfanfall. Nun zählt jede Sekunde - deshalb fordert die Leistelle einen Hubschrauber mit Notarzt an.