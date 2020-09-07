Thema u. a.: Im Videowagen gegen Raser und Drängler - Autobahnpolizei WiesbadenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 07.09.2020: Thema u. a.: Im Videowagen gegen Raser und Drängler - Autobahnpolizei Wiesbaden
Wiesbaden. Die Autobahnpolizisten Manuel und Christian sind mit ihrem Videomesswagen auf der A3 unterwegs und ahnden gefährliche Verkehrsverstöße. Bei Frankfurt erwischen sie einen Fahrer, der 40 km/h zu schnell ist. Und: In Dortmund kontrollieren Sebastian und Christopher von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft die Arbeitssicherheit auf Baustellen. Auf einer Baustelle in einem Neubaugebiet fällt ihnen auf, dass Dachdecker ein Gerüst umgebaut haben. Es droht umzukippen.