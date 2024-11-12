Alkohol und vermisste Schülerinnen: Bundespolizei Hannover HauptbahnhofJetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.11.2024: Alkohol und vermisste Schülerinnen: Bundespolizei Hannover Hauptbahnhof
Bei mehr als 250.000 Reisenden im Jahr kommt es in Hannover am Hauptbahnhof immer wieder zu Auseinandersetzungen. Die Bundespolizei ist daher rund um die Uhr im Einsatz, um gegen Belästigungen oder gar handgreifliche Auseinandersetzungen vorzugehen. Die Polizisten Dennis und Christopher sind zur Stelle, wenn es brenzlig wird, und immer bereit zu helfen – besonders wenn ein Lehrer zwei Schülerinnen vermisst.