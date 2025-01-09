Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.01.2025: Polizeieinsatz am Flughafen
61 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12
Lea und Florian von der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen müssen heute aus einer Maschine aus Stockholm eine Syrerin abholen, die die schwedischen Behörden nach Griechenland zurückschicken. Lea und Florian sollen sie zu einem Anschlussflug nach Athen bringen und verhindern, dass sie illegal nach Deutschland einreist. Außerdem holen sie am Fernbahnhof einen Mann ab, der vom Zugpersonal beim Schwarzfahren erwischt wurde.