Kabel EinsFolge vom 19.12.2024
62 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12

Kirsten Jung und Elias Kaup vom Zoll suchen auf der Automechanika in Frankfurt nach Plagiaten. Die Zöllner ziehen täuschend echte Scheinwerfer und Stoßfänger aus dem Verkehr, um die Wirtschaft in Deutschland vor Milliardenverlusten zu schützen. Die Strafen sind drastisch: hohe Bußgelder, Haftstrafen und millionenschwere Schadenersatzforderungen. Werden sie gefälschte Teile aufspüren?

