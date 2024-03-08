Schramme und Schein? - Taxikontrolle KölnJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.03.2024: Schramme und Schein? - Taxikontrolle Köln
60 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12
1100 Taxen sind im Kölner Stadtgebiet unterwegs. Täglich prüfen die Kontrolleure der Taxi Ruf Köln die Flotte auf Schäden. Wir begleiten die Taxikontrolleure Izmet Özer und Mustafa Lahmik bei ihrer Aufsichtsfahrt im Kölner Stadtgebiet. Sind wirklich alle Taxen in einem einwandfreien Zustand und haben die Fahrer die erforderlichen Unterlagen dabei?