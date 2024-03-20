Im Visier der Staatsanwaltschaft – Alkohol- und Drogenkontrolle OffenbachJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.03.2024: Im Visier der Staatsanwaltschaft – Alkohol- und Drogenkontrolle Offenbach
60 Min.Folge vom 20.03.2024Ab 12
Bei der Großkontrolle am Bieberer Berg in Offenbach am Main geht es Schlag auf Schlag: Die Polizisten Aron G. und Adrian v. P. ziehen einen Fahrer nach dem anderen raus, um sie auf ihre Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Doch auch auf Unvorhergesehenes sind sie vorbereitet: Der Insasse eines Autos aus Bulgarien wird von der Staatsanwaltschaft gesucht.