Folge vom 21.03.2024: Vater wird von eigenem Sohn geschlagen – Rettungssanitäter München
61 Min.Folge vom 21.03.2024Ab 12
Nachtschicht für die Rettungssanitäter Klaus Hippe und Moritz Ecker in München. Ihr erster Einsatz: Maxvorstadt. Ein Mann wurde von seinem Sohn geschlagen. Sein Motiv: Geld. Um sicherzustellen, dass der Mann keine größeren Schäden abbekommen hat, wollen sie ihn mit in das Krankenhaus nehmen. Doch er weigert sich.