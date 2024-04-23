Regungslos auf dem Kiesbett der Isar – Feuerwache 5 München im EinsatzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.04.2024: Regungslos auf dem Kiesbett der Isar – Feuerwache 5 München im Einsatz
60 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Schwerer Unfall an der Isar: Ein Mann ist von einer Brücke in die Tiefe, auf ein Kiesbett, gestürzt. Die Feuerwehrmänner der Feuerwache 5 in München müssen über Steckleitern zu ihm hinuntersteigen. Der Mann liegt regungslos am Boden. Zusammen mit einem Notarzt und Sanitätern versuchen die Feuerwehrmänner den Mann zu reanimieren. Und dann das nächste Problem: Sie müssen den Schwerverletzten nach oben, auf die Brücke, transportieren.