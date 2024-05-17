Die Polizei, dein Freund und Streitschlichter – Bundespolizei BerlinJetzt kostenlos streamen
Folge vom 17.05.2024: Die Polizei, dein Freund und Streitschlichter – Bundespolizei Berlin
Freitagnacht in Berlin. Die Polizisten Stephan und Heinz von der Bundespolizei Berlin beginnen ihre Nachtschicht. Ihr Einsatzgebiet ist der Ostbahnhof und die umliegenden S-Bahnstationen. Sie werden zu einem Einsatz mit Streitigkeiten zwischen jungen Leuten gerufen, der viele Fragen aufwirft. Gemeinsam mit Kollegen müssen sie sich einen Überblick über die Lage verschaffen. Wer ist Täter - wer Opfer?