Erschreckender Fund bei der Gewässerreinigung MarktheidenfeldJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.07.2024: Erschreckender Fund bei der Gewässerreinigung Marktheidenfeld
61 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12
Umweltbeauftragte Catharina Mudra, ihr Team vom MainCleanup und freiwillige Helfer aus Marktheidenfeld wollen heute entlang des Mainufers Müll sammeln. Während des Gewässerreinigungstag sammeln alle gemeinsam auf einer Strecke von 12 Kilometern entlang der Mainufer Müll. Dabei machen sie einen erschreckenden Fund.