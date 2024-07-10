Ehrenamt auf zwei Rädern – Johanniter UnfallhilfeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.07.2024: Ehrenamt auf zwei Rädern – Johanniter Unfallhilfe
61 Min.Folge vom 10.07.2024Ab 12
Hannover – eigentlich wollten sie mit Freunden frühstücken gehen, aber auf dem Weg dorthin sind Mutter und Tochter auf der Autobahn in Richtung Dortmund mit ihrem Wagen liegengeblieben. Die Stauhelfer Michael Scholz und Mirja Ramlow sind zur Stelle und versuchen die beiden schnell in Sicherheit und hinter die Leitplanke zu bringen.