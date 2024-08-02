Elektrobus geht der Strom aus - Abschlepper Benni OffenbachJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.08.2024: Elektrobus geht der Strom aus - Abschlepper Benni Offenbach
60 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12
Im Rhein-Main-Gebiet sorgt Benjamin Richter seit 15 Jahren dafür, dass der Verkehr fließt, dass kein Falschparker lange stehen bleibt und dass defekte Autos schnell in die Werkstatt kommen. Heute steht eine besondere Herausforderung für ihn an: Er muss einen liegengebliebenen Elektrobus möglichst schnell in den Betriebshof der städtischen Verkehrsbetriebe schleppen. Doch nicht alles läuft nach Plan.