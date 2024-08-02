Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Folge vom 02.08.2024
60 Min.
Ab 12

Im Rhein-Main-Gebiet sorgt Benjamin Richter seit 15 Jahren dafür, dass der Verkehr fließt, dass kein Falschparker lange stehen bleibt und dass defekte Autos schnell in die Werkstatt kommen. Heute steht eine besondere Herausforderung für ihn an: Er muss einen liegengebliebenen Elektrobus möglichst schnell in den Betriebshof der städtischen Verkehrsbetriebe schleppen. Doch nicht alles läuft nach Plan.

