Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 11: Offenbarung
43 Min.Ab 12
Als ein kleiner Junge aus der Provinz blutende Wunden an den Händen aufweist - so genannte Stigmata - ist es diesmal die religiöse Scully, die an das Wirken übernatürlicher Kräfte glaubt. Doch alle "Glaubensstreitigkeiten" zwischen Scully und dem skeptischen Mulder sind vergessen, als der Junge Gefahr läuft, das Opfer eines religiös motivierten Serienmörders zu werden. Die Beschäftigung mit den Wahnideen des Geschäftsmannes ändert auch Scullys Einstellung zu ihrem Glauben ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren