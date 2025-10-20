Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Der Feind (1)

20th CenturyStaffel 3Folge 15
Folge 15: Der Feind (1)

43 Min.Ab 16

Nach der fehlgeschlagenen Bergung eines abgestürzten Jagdflugzeuges aus dem Zweiten Weltkrieg im Pazifik wird die gesamte Besatzung der "Piper Maru" mit Strahlungsverbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert - bis auf den unverletzten Taucher des Schiffes. Als Mulder ihn befragen will, findet er den Mann in seinem Appartement in einer seltsamen Öllache liegen - ohne jede Erinnerung. Mulder hat wieder einmal seine eigene Theorie über den Auftrag der Besatzung ...

