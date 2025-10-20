Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Krieg der Koprophagen

20th Century
Staffel 3
Folge 12
Krieg der Koprophagen

Krieg der KoprophagenJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 12: Krieg der Koprophagen

44 Min.
Ab 12

Während Mulders Wohnung desinfiziert wird, gönnt dieser sich ein paar Tage Urlaub - und wird prompt mit mehreren Todesfällen konfrontiert, bei denen die Opfer angeblich von Kakerlaken getötet wurden. Er bespricht sich mit Scully, die dies schlichtweg für unmöglich hält. Doch dann entdeckt Mulder ein Metallskelett, das exakt dem einer Kakerlake entspricht. Haben außerirdische Wesen einen kakerlakenartigen Roboter hergestellt, der für die Todesfälle verantwortlich ist?

