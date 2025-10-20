Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Der Tag steht schon fest

Staffel 3Folge 24
Der Tag steht schon fest

Folge 24: Der Tag steht schon fest

43 Min.Ab 16

Nach einer Schießerei heilt ein mysteriöser Mann alle Verletzten durch Handauflegen. Das ruft Mulder und Scully auf den Plan, aber auch Mr. X und eine geheimnisvolle Gestalt, die als "der Raucher" bekannt ist. Die Agenten tappen zunächst im Dunkeln. Plötzlich wird Mulders Mutter mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert. Sie und "der Raucher" haben eine geheimnisvolle Beziehung, und Mulder erkennt, dass sie ihm wichtige Informationen vorenthält ...

