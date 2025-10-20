Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Einer von vielen

20th CenturyStaffel 8Folge 20
Einer von vielen

Einer von vielenJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 20: Einer von vielen

43 Min.Ab 16

Scully entdeckt, dass Haushälterin Lizzy ihre Medikamente manipuliert. Im Verhör gesteht diese gegenüber Mulder und Doggett, dass sie seit Jahren an einem geheimen Projekt arbeitet, das menschliches wie außerirdisches Genmaterial perfektionieren soll.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen