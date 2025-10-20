Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 20: Einer von vielen
43 Min.Ab 16
Scully entdeckt, dass Haushälterin Lizzy ihre Medikamente manipuliert. Im Verhör gesteht diese gegenüber Mulder und Doggett, dass sie seit Jahren an einem geheimen Projekt arbeitet, das menschliches wie außerirdisches Genmaterial perfektionieren soll.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
