Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 8: Fenster der Seele
43 Min.Ab 12
Immobilienmakler Carlton Chase fühlt sich bedroht. Als er Hilfe bei der Polizei sucht, eskaliert die Situation und er landet in der Arrestzelle - in welcher er zu Tode kommt. Scully und Doggett durchsuchen Chases Büro und finden eine Spur, die zur Kammerjägerfirma der Brüder Dwight und Randall Cooper führt. Die Firma scheint in dubiose Geschäfte verwickelt zu sein. Als wenig später einer der Brüder ermordet wird, ergibt sich für Scully und Doggett eine völlig neue Spur.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren