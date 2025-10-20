Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Fenster der Seele

20th CenturyStaffel 8Folge 8
Folge 8: Fenster der Seele

43 Min.Ab 12

Immobilienmakler Carlton Chase fühlt sich bedroht. Als er Hilfe bei der Polizei sucht, eskaliert die Situation und er landet in der Arrestzelle - in welcher er zu Tode kommt. Scully und Doggett durchsuchen Chases Büro und finden eine Spur, die zur Kammerjägerfirma der Brüder Dwight und Randall Cooper führt. Die Firma scheint in dubiose Geschäfte verwickelt zu sein. Als wenig später einer der Brüder ermordet wird, ergibt sich für Scully und Doggett eine völlig neue Spur.

20th Century
Alle 9 Staffeln und Folgen