Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Frucht des Leibes

20th CenturyStaffel 8Folge 13
Frucht des Leibes

Frucht des LeibesJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 13: Frucht des Leibes

43 Min.Ab 12

Ein gewisser Duffy Haskell erzählt Scully eine abstruse Geschichte: Er behauptet, Ärzte hätten seiner Frau nach der Geburt ihr Baby gestohlen und sie anschließend umgebracht. Scully glaubt Duffy nicht, bis sie die hochschwangere Mary Hendershot kennenlernt, die eigentlich unfruchtbar und fest davon überzeugt ist, dass ihr Kind während einer Entführung durch Außerirdische entstanden ist. Auch sie hat Angst, dass man ihr das Baby wegnehmen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen