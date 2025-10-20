Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Hier und nicht hier

20th CenturyStaffel 8Folge 10
Hier und nicht hier

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 10: Hier und nicht hier

43 Min.Ab 16

20 Minuten nach seinem Eintreffen in einem Hotel in Washington wird Hugh Potocki tot aufgefunden. Scully stellt jedoch fest, dass der Mann schon 24 bis 36 Stunden zuvor starb - also schon tot war, als er in Indien ins Flugzeug stieg. Scully glaubt, dass jemand Potockis Körper für eine illegale Einreise in die USA benutzte. Doggett lehnt dies als Hirngespinst ab. Doch wenig später kommt es zu zwei ähnlichen Fällen. Ein zwölfjähriger Junge bringt sie dann auf die richtige Spur.

