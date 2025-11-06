Wilde VerfolgungsjagdenJetzt kostenlos streamen
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Folge 1: Wilde Verfolgungsjagden
23 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Die Beamten liefern sich eine wilde Verfolgungsjagd mit einem Flüchtigen, dessen Auto nur noch drei Räder hat. Als der Gejagte eine Waffe zieht, wird es für die Cops lebensgefährlich. Sanitäter versuchen indes, einen Obdachlosen aus dem Wasser zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick