Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Folge 14: Tödliche Schaulust
22 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Nach dem brutalen Tod eines Prominenten sind die Ersthelfer sind vor Ort. Noch nie veröffentlichtes Bildmaterial dokumentiert einen Fall, der weltweit Schlagzeilen machte. Anderenorts kämpfen die Einsatzkräfte um das Leben eines Mannes, der mit seinem Auto in einen zugefrorenen See gestürzt ist.
