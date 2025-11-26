Rettung aus dem InfernoJetzt kostenlos streamen
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Folge 4: Rettung aus dem Inferno
24 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Ein gut besuchtes Motel steht in Flammen. Die Gäste des Erdgeschosses flüchten in die oberen Etagen, um anschließend aus den Fenstern zu springen. Die Feuerwehr arbeitet unter Hochdruck daran, das Feuer in den Griff zu bekommen und so viele Menschen wie möglich zu retten.
