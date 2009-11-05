Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 165
43 Min.Folge vom 05.11.2009Ab 6
Alisa gelingt es mit einer begeisternden Rede, einen Streik in der Firma abzuwenden und die Arbeiter von Castellhoff Optik für ihren Umstrukturierungsplan und die neue Kristallsparte zu gewinnen. Conny glaubt, dass Bernhardt mit seinem Engagement für die Belegschaft zu seiner alten Form zurückgefunden hat - ohne zu ahnen, dass er davon weiter entfernt ist als jemals zuvor. Und Lars, der sich sehr auf ein Baby mit Tamara freut, erfährt schockiert, wie es Tamara wirklich damit geht.
