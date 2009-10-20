Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 4: Folge 154
43 Min.Folge vom 20.10.2009Ab 6
Dank Christian kann Tamara ihre Angst um Liliana bezwingen und ihre Vorwürfe an Alisa zurückziehen. Alle sind erleichtert, als endlich die rettende Botschaft kommt, dass Liliana über dem Berg ist. Im Loyalitätskonflikt zwischen ihrem Ziehvater Bernhardt und ihrem "echten" Vater Oskar Castellhoff buhlt Caro unverhohlen um Oskars Gunst. Dabei bringt sie ihn unwissentlich auf die Idee zu einer neuen Intrige gegen Christian. Auf der Suche nach etwas Ruhe und Ablenkung finden Alisa und Christian im Country Club zueinander.
