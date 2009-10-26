Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 158

TelenovelaStaffel 11Folge 8vom 26.10.2009
43 Min.Folge vom 26.10.2009Ab 6

Alisa kann nicht glauben, dass Liliana ihre Familie damals mutwillig im Stich gelassen hat. Sie glaubt fest an die Liebe ihres verstorbenen Vaters zu Liliana. Als Jonas jedoch wissen will, woher sie diese Sicherheit nimmt, gerät Alisa in Erklärungsnot. Da Jonas sehr unter seinem Liebeskummer leidet, versuchen Robert und Betty, ihn mit einem Ausflug an den See umzustimmen. Doch ausgerechnet dort taucht Dana auf. Unterdessen findet Christian einen Weg, die Konventionalstrafe für den von Liliana unterschriebenen Vertrag erheblich zu reduzieren. Doch die Hausbank will den Kredit zur Begleichung der Konventionalstrafe nur gewähren, wenn Oskar alleiniger Geschäftsführer wird.

Telenovela
