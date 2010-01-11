Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 208

Telenovela Staffel 14 Folge 13 vom 11.01.2010
43 Min. Folge vom 11.01.2010 Ab 6

Während Alisa sich zwischen der Suche nach Liliana und der Verantwortung in der Firma aufreibt, nutzt Oliver Christians Abwesenheit, um sich ihr Vertrauen zu erschleichen. Als Jonas eine Idee hat, wie man Christian finden könnte, muss sich Alisa entscheiden, ob sie Oliver ihre Firma anvertrauen und nach Christian suchen wird. Oskar sperrt Dana nach ihrer Trennung von ihm die Konten. Als Jonas Dana bei seinen Eltern unterbringt, macht Dana Gudrun ein überraschendes Geständnis. Oskar gerät unterdessen zunehmend unter Druck: Wie soll er mit seinen Gefangenen Liliana und Christian weiter verfahren?

