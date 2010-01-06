Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 205

Telenovela Staffel 14 Folge 10 vom 06.01.2010
Ab 6

Nachdem Christian den Kuss von Alisa und Oliver gesehen hat, denkt er, ihre Liebe sei endgültig vorbei. Alisa, die das nicht weiß, kann seine Anfeindungen gegenüber Oliver nicht mehr ertragen und wirft ihn, wenn auch mit wundem Herzen, aus ihrer Wohnung. Oskar begreift, dass vielleicht nicht er, sondern Jonas der Vater von Danas Kind ist. Um sicher zu gehen, besteht er auf einer riskanten pränatalen Untersuchung. Liliana kämpft weiter gegen ihren Durst an und sucht nach Möglichkeiten, ihrem Wächter zu entkommen.

