Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 200

TelenovelaStaffel 14Folge 5vom 28.12.2009
Folge 200

Folge 200Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 5: Folge 200

43 Min.Folge vom 28.12.2009Ab 6

Alisa und Jonas können Liliana nach ihrem Suizidversuch retten, doch Lilianas Zustand bleibt kritisch und spitzt sich zu - bis es an ihrem Krankenbett zu einer unerwarteten Rückkehr kommt. Gudrun erwartet aufgeregt den Redakteur der Zeitschrift "Zuhause und lecker", erhält aber in ihrer Freude einen großen Dämpfer. Robert und Conny haben ihre erste Liebesnacht zusammen verbracht und fürchten sich vor Bernhardts Reaktion.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen