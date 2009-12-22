Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 198
43 Min.Folge vom 22.12.2009Ab 6
Oskar verliert keine Zeit: Die Firma gehört endlich ihm, und er kündigt große Veränderungen an - als erstes will er Alisas Kristallsparte einstampfen. Oliver erkennt seine Chance: Er erpresst Oskar und inszeniert sich vor Alisa als Held. Christian bietet sich derweil in Kanada ein verlockendes Jobangebot. Conny und Robert haben ihr erstes romantisches Date. Als das jedoch anders als erwartet läuft, beschleicht den eifersüchtigen Bernhardt ein Verdacht: Ist Robert etwa schwul?
