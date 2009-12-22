Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 198

TelenovelaStaffel 14Folge 3vom 22.12.2009
Folge 198

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 3: Folge 198

43 Min.Folge vom 22.12.2009Ab 6

Oskar verliert keine Zeit: Die Firma gehört endlich ihm, und er kündigt große Veränderungen an - als erstes will er Alisas Kristallsparte einstampfen. Oliver erkennt seine Chance: Er erpresst Oskar und inszeniert sich vor Alisa als Held. Christian bietet sich derweil in Kanada ein verlockendes Jobangebot. Conny und Robert haben ihr erstes romantisches Date. Als das jedoch anders als erwartet läuft, beschleicht den eifersüchtigen Bernhardt ein Verdacht: Ist Robert etwa schwul?

