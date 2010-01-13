Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 211
Alisa nimmt Olivers Angebot an, ihr bei der Suche nach Christian und Liliana zu helfen, obwohl sie weiß, dass Oliver mit Oskar zusammen gearbeitet hat. Gleichzeitig gerät Oskar immer mehr unter Druck und beauftragt Oliver, Christian und Liliana umzubringen, nachdem er selbst nicht dazu in der Lage war. Oliver gibt Alisa die Adresse des Klosters, in dem Christian und Liliana gefangen gehalten werden, und Alisa macht sich auf den Weg, um die beiden zu befreien. Christian und Liliana ist es in der Zwischenzeit gelungen, ihrem Gefängnis zu entkommen, doch als sie mit Alisa das Kloster verlassen wollen, steht plötzlich Oskar vor ihnen und richtet das Gewehr auf sie. Dana, Conny und Gudrun verbringen derweil einen spontanen Beauty-Nachmittag in Connys Küche und kommen sich näher.
