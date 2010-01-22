Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 7: Folge 217
43 Min.Folge vom 22.01.2010Ab 6
Alisa kann Christian seinen Fehler nicht verzeihen. Der Bruch der beiden scheint endgültig, und beide wenden sich wieder ihrem Leben und ihren Träumen zu. Betty und Paul stellen bei einem Spieleabend fest, wie gut sie zusammenpassen, während Robert und Conny das genaue Gegenteil erleben müssen. Als Betty Paul eine Liebeserklärung macht, erscheint plötzlich unerwarteter Besuch. Jonas ist unsicher, wie weit er bei Dana gehen kann. Da sie sich ihm aber immer mehr öffnet, wagt er es schließlich, ihr ein besonderes Geschenk zu machen.
